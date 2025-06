Environnement et créatures de la plage Sur la digue Luc-sur-Mer 22 juillet 2025 14:00

De mars à octobre, sur les ailes de saison, notre guide Christelle vous emmène pour une animation ludique et pédagogique entre visite guidée sur la plage et quiz en salle.

Découvrez avec elle les mystères de l’estran ou comment des déchets peuvent profiter aux vivants et aussi quels sont les coquillages et crustacés de nos plages en Cœur de Nacre.

Rendez-vous sur notre estran, découvrons ses particularités, sa laisse de mer et remontons ensemble en salle pour visionner nos trouvailles lors d’un quiz coquillages et crustacés de nos Côtes.

Première partie sur la plage et seconde partie en salle.

Pour adultes et enfants (de plus de 6 ans) accompagnés d’un adulte, dans la limite des 15 places disponibles.

Merci de vous munir de bonnes chaussures fermées.

Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire.

Cette sortie est également proposée aux groupes constitués d’au moins dix personnes, sur demande et sur disponibilité.

(1 km / 2h) Niveau 1

*En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

Sur la digue Devant l’horloge, place du Petit-Enfer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25

English : Environnement et créatures de la plage

From May to April, on the wings of the season, our guide Christelle will take you on a fun and educational tour of the beach, followed by an indoor quiz.

Discover with her the mysteries of the foreshore or how waste can benefit the living, as well as the shellfish found on our Coeur de Nacre beaches.

Let’s meet on our foreshore, discover its particularities, its sea leash and go back to the room together to view our findings during a shellfish quiz.

RDV in front of the Luc clock, near Place du Petit-Enfer, on the seawall. Duration: 2 hours.

First part on the beach, second part indoors.

For adults and children (over 6) accompanied by an adult, subject to availability of 15 places.

Please bring good closed-toe shoes.

Please note that reservations are mandatory.

This outing is also available to groups of at least ten people, on request and subject to availability.

(1 km / 2h) Level 1

*In the event of unforeseen weather conditions, we reserve the right to cancel the tour without notice.

German : Environnement et créatures de la plage

Von Mai bis April, auf den Saisonflügeln, nimmt Sie unsere Führerin Christelle mit auf eine spielerische und pädagogische Animation zwischen einer Führung am Strand und einem Quiz im Saal.

Entdecken Sie mit ihr die Geheimnisse des Meeresbodens oder wie Abfälle den Lebenden nützen können und welche Muscheln und Schalentiere es an unseren Stränden im Coeur de Nacre gibt.

Wir treffen uns auf unserem Vorland, entdecken seine Besonderheiten, seine Seeleinen und gehen gemeinsam zurück in den Saal, um unsere Funde bei einem Schalen- und Krustentierquiz an unseren Küsten anzuschauen.

Der erste Teil findet am Strand statt, der zweite Teil im Saal.

Für Erwachsene und Kinder (über 6 Jahre) in Begleitung eines Erwachsenen, im Rahmen der 15 verfügbaren Plätze.

Bitte bringen Sie gute, geschlossene Schuhe mit.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass eine Reservierung erforderlich ist.

Dieser Ausflug wird auf Anfrage und nach Verfügbarkeit auch für Gruppen von mindestens zehn Personen angeboten.

(1 km / 2 Std.) Niveau 1

*Im Falle unvorhergesehener Wetterbedingungen behalten wir uns das Recht vor, die Tour ohne Vorankündigung abzusagen.

Italiano :

Da marzo a ottobre, sulle ali della stagione, la nostra guida Christelle vi accompagnerà in un’attività divertente ed educativa che combina una visita guidata della spiaggia e un quiz al coperto.

Scoprite con lei i misteri della battigia o come i rifiuti possono giovare alla vita e anche quali sono i molluschi e i crostacei che si trovano sulle nostre spiagge della C?ur de Nacre.

Incontratevi sulla nostra battigia, scoprite le sue particolarità, le sue alghe e poi tornate in sala per vedere insieme le nostre scoperte in un quiz sui molluschi.

Prima parte sulla spiaggia e seconda parte al chiuso.

Per adulti e bambini (sopra i 6 anni) accompagnati da un adulto, fino a esaurimento dei 15 posti disponibili.

Si prega di portare buone scarpe chiuse.

La prenotazione è obbligatoria.

Questa gita è disponibile anche per gruppi di almeno dieci persone, su richiesta e in base alla disponibilità.

(1 km / 2h) Livello 1

*In caso di condizioni meteorologiche impreviste, ci riserviamo il diritto di annullare l’escursione senza preavviso.

Espanol :

De marzo a octubre, en vísperas de la temporada, nuestra guía Christelle le acompañará en una actividad lúdica y pedagógica que combina una visita guiada por la playa y un concurso de preguntas y respuestas.

Descubra con ella los misterios de la orilla o cómo los residuos pueden beneficiar a los vivos y también qué mariscos y crustáceos se encuentran en nuestras playas de la Cœur de Nacre.

Reúnanse en nuestra orilla, descubran sus particularidades, sus algas y luego regresen juntos a la sala para ver nuestros descubrimientos en un concurso de mariscos.

Primera parte en la playa y segunda en el interior.

Para adultos y niños (mayores de 6 años) acompañados de un adulto, sujeto a disponibilidad de 15 plazas.

Se ruega traer buen calzado cerrado.

La reserva es obligatoria.

Esta excursión también está disponible para grupos de al menos diez personas, previa solicitud y en función de la disponibilidad.

(1 km / 2h) Nivel 1

*En caso de condiciones meteorológicas imprevistas, nos reservamos el derecho de cancelar la excursión sin previo aviso.

