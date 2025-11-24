Environnement et droit des peuples Cinéma Pathé Mâcon

Environnement et droit des peuples

Cinéma Pathé 70 Rue Michel Debré Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 19:00:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

En partenariat avec le Festival des Solidarités, l’Embobiné vous propose la projection du documentaire L’Évangile de la Révolution, de François-Xavier Druet.

Cette projection sera accompagnée par Sabine Rousseau, agrégée et docteur en histoire contemporaine. Elle proposera son livre Henri Burin des Roziers 1930-2017.

Au début des années 2000, les médias révèlent au grand public le visage d’un dominicain engagé au Brésil dans la lutte des paysans esclavagistes. Depuis, Henri Burin des Roziers n’a cessé d’être reconnu et désigné comme l’avocat des sans-terre . .

Cinéma Pathé 70 Rue Michel Debré Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

