Envol Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Envol Place Pierre de Coubertin Lillebonne vendredi 3 avril 2026.

Envol

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

2026-04-03

CIE HODA

Un sentiment de peur et d’angoisse domine lorsque j’essaye d’appréhender le futur de la planète sur laquelle je vis.

J’ai la sensation de faire partie d’un monde en pleine expansion, qui ne sait plus s’arrêter.

Nous voulons aller toujours plus loin.

Nous nous sommes nous-mêmes poussés hors de notre condition d’humain.

J’ai l’impression que nous sommes tous Icare, que notre monde moderne est Icare Un Icare industriel .

Le désir absolu d’envol et de légèreté face à la puissance mécanique, froide, violente presque, de notre folle

modernité.

Et comme Icare a été mis en garde par Dédale, nous sommes avertis, nous savons tous que notre aveuglement nous pousse à voler

trop haut et que sans trouver de juste mesure, notre monde va franchir une limite au-delà de laquelle nous ne pourrons revenir.

Pourtant, et moi le premier, nous nous refusons à croire que certaines choses nous sont impossibles, nous voulons abolir toutes limites.

Anatole Hossenlopp .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

English : Envol

