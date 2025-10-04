Envolées balade contée avec Anne Grigis rue Carré Ancey
rue Carré Départ de la balade devant la bibliothèque municipale Ancey Côte-d’Or
Début : 2025-10-04 15:00:00
Ah ! Virevolter dans les airs, se sentir vivant ! Un oiseau passe derrière le bleu du ciel, une femme se sent pousser des ailes, un couple valse dans l’espace intersidéral… En défi à la Gravité, voici quelques aventures aériennes accompagnées d’airs au violon, d’un léger souffle fantastique et de duvets malins et chatouilleurs.
Spectacle proposé par la Médiathèque cote d’Or, service lecture du Département et organisé par le réseau des bibliothèques Ouche et Montagne et la bibliothèque d’Ancey dans le cadre du festival « Coup de contes en Côte d’Or » sur le thème « Amour et désamours »
Gratuit. A partir de 8 ans
Réservation obligatoire biblio.reseau@ouche-montagne.fr
Départ de la balade devant la bibliothèque (rue Carré) d’Ancey. Repli prévu en cas de pluie. .
rue Carré Départ de la balade devant la bibliothèque municipale Ancey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 33 biblio.reseau@ouche-montagne.fr
