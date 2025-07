Envolées musicales « piano voix » Clécy

Envolées musicales « piano voix » Clécy vendredi 18 juillet 2025.

Envolées musicales « piano voix »

8 Rue du Puits de la Vie Clécy Calvados

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-23 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-16

Organisé par la Compagnie Les Libellules Ambulantes, retrouvez Charlotte Brancourt dans les Envolées Musicales « Piano Voix »

Poèmes chantés, Chansons tsiganes et reprises autour d’un verre

Participation libre

Réservation au 06 44 28 75 33

18, 19, 20 et 23 juillet à 18h00 et 8, 9 et 16 aout à La Grange (8 bis rue du puits de la vie à Clécy)

8 Rue du Puits de la Vie Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 44 28 75 33

English : Envolées musicales « piano voix »

Organized by Compagnie Les Libellules Ambulantes, join Charlotte Brancourt in Envolées Musicales « Piano Voix »

Sung poems, Gypsy songs and covers over a drink

Free admission

Reservations on 06 44 28 75 33

july 18, 19, 20 and 23 at 6:00 pm and August 8, 9 and 16 at La Grange (8 bis rue du puits de la vie in Clécy)

German : Envolées musicales « piano voix »

Organisiert von der Compagnie Les Libellules Ambulantes, treffen Sie Charlotte Brancourt in den Envolées Musicales « Piano Voix » wieder

Gesungene Gedichte, Zigeunerlieder und Coverversionen bei einem Glas

Teilnahme frei

Reservierung unter 06 44 28 75 33

18., 19., 20. und 23. Juli um 18.00 Uhr und 8., 9. und 16. August in La Grange (8 bis rue du puits de la vie in Clécy)

Italiano :

Organizzato dalla Compagnie Les Libellules Ambulantes, unitevi a Charlotte Brancourt nelle Envolées Musicales « Piano Voix »

Poesie cantate, canzoni gitane e cover davanti a un drink

Ingresso libero

Prenotazioni al numero 06 44 28 75 33

18, 19, 20 e 23 luglio alle 18.00 e 8, 9 e 16 agosto presso La Grange (8 bis rue du puits de la vie a Clécy)

Espanol :

Organizado por la Compagnie Les Libellules Ambulantes, únase a Charlotte Brancourt en los Envolées Musicales « Piano Voix »

Poemas cantados, canciones gitanas y versiones mientras se toma una copa

Entrada gratuita

Reservas en el 06 44 28 75 33

18, 19, 20 y 23 de julio a las 18.00 h y 8, 9 y 16 de agosto en La Grange (8 bis rue du puits de la vie en Clécy)

