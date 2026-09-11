Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

EnVol’Moi – Karaoké géant sur les chansons de J.-J. Goldman

Espace socioculturel Raymond Conard Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’Ensemble Vocal du Loir (ENVOL) vous propose un karaoké géant consacré aux plus grands titres de Jean-Jacques Goldman. Que vous soyez fan de Goldman depuis toujours ou simplement amoureux des belles chansons françaises, ce concert est fait pour vous, on vous attend nombreux pour chanter avec nous!

De « Quand la musique est bonne » à « Je te donne », de « Envole-moi » à « Il changeait la vie »… autant de chansons que nous connaissons, que nous aimons et que nous aurons plaisir à reprendre tous ensemble ! .

Espace socioculturel Raymond Conard Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Ensemble Vocal du Loir (ENVOL) invites you to a giant karaoke event dedicated to Jean-Jacques Goldman’s greatest hits. Whether you’ve been a Goldman fan your whole life or simply love beautiful French songs, this concert is for you—we hope to see many of you there to sing along with us!

L’événement EnVol’Moi – Karaoké géant sur les chansons de J.-J. Goldman Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN