L’association La forge des Arts vous propose un atelier danse à la salle des fêtes de la commune, entre 20h et 21h30. Tarif de 5€ pour les non adhérents à l’association, participation libre pour les adhérents. Que vous soyez novices ou amateurs du genre, n’hésitez pas !

16 Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 67 32 57 79

English :

The association La forge des Arts offers a dance workshop at the village hall, from 8pm to 9:30pm. Fee: 5? for non-members, free for members. Whether you’re a novice or an amateur, don’t hesitate!

L’événement Envoudance Senonches a été mis à jour le 2025-11-28 par OTs DU PERCHE