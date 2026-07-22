Informations pratiques

Saint-Hilaire-de-Lavit

ENVOYER VALSER

Mairie Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle qui interroge la notion stéréotype de genre à partir d’une question Comment as-tu choisi ta tenue ce matin ?

Spectacle tout public de danse et de cirque avec portées Durée 40 mins

Écrit et interprété par Hugo Legendre & Maëlle Degroote

Composition musical Hugo Legendre

Accompagnement musique Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys

Spectacle qui interroge la notion stéréotype de genre à partir d’une question Comment as-tu choisi ta tenue ce matin ? Ce spectacle parle des vêtements et de leurs impactes sur les préjugés et a priori de genre.

Ils ont tous une histoire. Cette question simple en apparence, va mener nos deux protagonistes dans une suite de réflexions qui va les pousser à dévoiler leur intimité, leurs peurs, leurs envies, pour petit à petit, revenir à l’essentiel.

Spectacle tout public de danse et de cirque avec portées Durée 40 mins

Écrit et interprété par Hugo Legendre & Maëlle Degroote

Composition musical Hugo Legendre

Accompagnement musique Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys .

Mairie Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie

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English :

A performance that explores the notion of gender stereotypes through the question: “How did you choose your outfit this morning?”

A dance and circus performance for all ages featuring lifts—Running time: 40 mins

Written and performed by: Hugo Legendre & Maëlle Degroote

Music composition: Hugo Legendre

Musical accompaniment: Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys

L’événement ENVOYER VALSER Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère