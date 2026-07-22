ENVOYER VALSER Saint-Hilaire-de-Lavit
vendredi 7 août 2026 · Saint-Hilaire-de-Lavit
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Lavit
ENVOYER VALSER
Mairie Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle qui interroge la notion stéréotype de genre à partir d’une question Comment as-tu choisi ta tenue ce matin ?
Spectacle tout public de danse et de cirque avec portées Durée 40 mins
Écrit et interprété par Hugo Legendre & Maëlle Degroote
Composition musical Hugo Legendre
Accompagnement musique Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys
Spectacle qui interroge la notion stéréotype de genre à partir d’une question Comment as-tu choisi ta tenue ce matin ? Ce spectacle parle des vêtements et de leurs impactes sur les préjugés et a priori de genre.
Ils ont tous une histoire. Cette question simple en apparence, va mener nos deux protagonistes dans une suite de réflexions qui va les pousser à dévoiler leur intimité, leurs peurs, leurs envies, pour petit à petit, revenir à l’essentiel.
Spectacle tout public de danse et de cirque avec portées Durée 40 mins
Écrit et interprété par Hugo Legendre & Maëlle Degroote
Composition musical Hugo Legendre
Accompagnement musique Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys .
Mairie Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie
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English :
A performance that explores the notion of gender stereotypes through the question: “How did you choose your outfit this morning?”
A dance and circus performance for all ages featuring lifts—Running time: 40 mins
Written and performed by: Hugo Legendre & Maëlle Degroote
Music composition: Hugo Legendre
Musical accompaniment: Christophe Bunel, Jérôme Oeil de Saleys
L’événement ENVOYER VALSER Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère