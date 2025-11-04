Enzo Maison des Arts Allonnes
Enzo
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Drame réalisé par Laurent Cantet et Robin Campillo. Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez. Tout public.
Synopsis. Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’Enzo va entrevoir un nouvel horizon. .
English :
Drama directed by Laurent Cantet and Robin Campillo. With Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez.
German :
Drama unter der Regie von Laurent Cantet und Robin Campillo. Mit Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez.
Italiano :
Film drammatico diretto da Laurent Cantet e Robin Campillo. Con Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez.
Espanol :
Drama dirigido por Laurent Cantet y Robin Campillo. Con Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez.
