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ENZO TARANTINI LE SOLO – PARIS Paris

ENZO TARANTINI LE SOLO – PARIS Paris

ENZO TARANTINI LE SOLO – PARIS Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : LE SOLO - PARIS

Adresse : 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR

Ville : 75011 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 21:00

ENZO TARANTINI Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75

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