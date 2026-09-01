Informations pratiques

Oupia

EP 2026 CONCERT DU DUO ASTRIA À LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES OLIVIERS

Chapelle Notre-Dame des Oliviers Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert de musique classique du Duo Astria (mezzo-soprano et harpe) à la chapelle Notre-Dame des Oliviers. Récital d’ouverture des Journées du Patrimoine d’Oupia dans un cadre historique remarquable.

Pour lancer les festivités des Journées du Patrimoine, la chapelle Notre-Dame des Oliviers ouvre ses portes à un moment musical privilégié. Le Duo Astria y propose un récital où se mêlent la douceur de la harpe et la profondeur de la voix mezzo-soprano. Dans l’acoustique intimiste et le cadre patrimonial préservé du site, les musiciens interprètent un répertoire de musique classique. Une parenthèse artistique et contemplative au cœur du Minervois pour marquer le lancement du week-end .

Chapelle Notre-Dame des Oliviers Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 20 87 mairie.oupia@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classical music concert by the Astria Duo (mezzo-soprano and harp) at the Notre-Dame des Oliviers Chapel. Opening recital of the Oupia Heritage Days in a remarkable historic setting.

L’événement EP 2026 CONCERT DU DUO ASTRIA À LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES OLIVIERS Oupia a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC