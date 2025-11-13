EPANOUIES LE CITRON BLEU Toulouse

EPANOUIES

LE CITRON BLEU 18 Rue des Paradoux Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Début : 2025-11-13 19:00:00

Je suis Fabienne, jeune artiste quinqua, audacieuse, débordante d’énergie et connectée. Ex–cadre dirigeante, j’ai osé donner vie à mon rêve enfoui devenir… HPI Humoriste Pétillante Inspirée.

Mon Seule en Scène s’appelle Épanouies ! Ce sont des moments de vie, des portraits de femmes, un brin déjantées, détonantes et touchantes. Épanouies éclaire avec singularité et légèreté les changements de vie, l’affirmation de soi… la gouroutisation du coaching ! 14 .

English :

I’m Fabienne, a young artist in her fifties, daring, full of energy and connected. A former executive, I dared to give life to my buried dream: to become… HPI: Inspired Sparkling Humorist.

German :

Ich bin Fabienne, eine junge Künstlerin in den Fünfzigern, wagemutig, energiegeladen und vernetzt. Als ehemalige Führungskraft habe ich es gewagt, meinen lang gehegten Traum zu verwirklichen:… HPI: Inspirierte spritzige Humoristin.

Italiano :

Sono Fabienne, una giovane artista di cinquant’anni, audace, piena di energia e di legami. Ex dirigente, ho osato dare vita al mio sogno sepolto: diventare… HPI: Umorista frizzante ispirata.

Espanol :

Soy Fabienne, una joven artista cincuentona, audaz, llena de energía y conectada. Antigua ejecutiva, me atreví a dar vida a mi sueño enterrado: convertirme en… HPI: Humorista chispeante inspirada.

