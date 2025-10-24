Epernay fête les 25 ans de ses Habits de Lumière du 12 au 14 décembre Epernay Épernay 12 – 14 décembre

Chaque année, en décembre, les Habits de Lumière transforment la Capitale du Champagne et son avenue emblématique en écrin féerique. De nombreuses animations rythment ces trois jours de célébrations.

Rendez-vous les 12, 13 et 14 décembre 2025 à Epernay pour découvrir et profiter de cet évènement !

Les temps forts de ce week-end festif :

• L’Avenue de Champagne sous le feu des projecteurs : vidéos-mappings, installations lumineuses, discothèque silencieuse, spectacles vivants, feux d’artifice, bars à champagne…

• La gastronomie mise à l’honneur pendant les Habits de Saveurs : dix Chefs étoilés de la région sont associés à dix Maisons et Vignerons du Comité de l’Avenue de Champagne pour élaborer en direct des bouchées uniques, à déguster en accord avec des cuvées de champagne,

• La traditionnelle Parade automobile : reconnu comme l’un des plus grands regroupements automobiles de l’Est, plus de 450 véhicules anciens, belles cylindrées et voitures de collection à admirer.

Informations pratiques :

• Vendredi 12 décembre, à partir de 18h : soirée festive sur l’avenue de Champagne

• Samedi 13 décembre :

– Habits de Saveurs de 9h à 12h30, ateliers “Accords mets et vins” à 14h, 15h, 16h et 17h (sur réservation),

– Concours des “P’tits Pâtissiers” de 16h à 18h

• Samedi 13 décembre, à partir de 18h : soirée festive sur l’avenue de Champagne

• Dimanche 14 décembre de 8h30 à 12h : Parade automobile

INFORMATIONS ET PROGRAMME DISPONIBLES DÈS LA MI-NOVEMBRE SUR : habitsdelumiere.epernay.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T12:00:00.000+01:00

Epernay Epernay Épernay 51200 Marne