Epernay mon amour Animation chocolatée Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay
Epernay mon amour Animation chocolatée Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay lundi 9 février 2026.
Epernay mon amour Animation chocolatée
Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-15 13:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Tout public
A l’occasion d’Épernay mon amour, le chocolat sera encore à l’honneur.
Notre partenaire Xavier Thibaut et son équipe de la Chocolaterie Thibaut vont de nouveau vous surprendre !
A découvrir prochainement… .
Office de Tourisme Epernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
English : Epernay mon amour Animation chocolatée
L’événement Epernay mon amour Animation chocolatée Épernay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne