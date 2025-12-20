Epernay mon amour Apéro Quiz champenois entre amis

Épernay

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-15

Tout public

Vous êtes entre amis célibataires et souhaitez fêter la Saint Valentin aussi et vous amuser autour d’une flûte de champagne ?

L’Apéro Quiz champenois est pour vous ! Testez vos connaissances sur la thématique du Champagne.

Idéal pour ceux qui partent de zéro et qui veulent se challenger entre amis. Bonne humeur obligatoire pour une ambiance festive garantie.

Art Dit Vin se déplace sur le lieu de votre choix pour vous faire vivre une expérience conviviale et unique autour du vin de Champagne.

Sur réservation.

En français uniquement. .

+33 7 85 68 77 96

English : Epernay mon amour Apéro Quiz champenois entre amis

