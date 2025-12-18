Epernay mon amour Atelier Champagne, fleurs, parfums et chocolat PRESSORIA Aÿ-Champagne

Epernay mon amour Atelier Champagne, fleurs, parfums et chocolat

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Explorez et sublimez les cadeaux emblématiques de la Saint-Valentin fleurs, chocolat, parfum et champagne se rencontrent lors d’un atelier sensoriel unique, pensé comme une véritable déclaration d’amour aux sens.

Pour commencer, les participants plongent dans une découverte olfactive des matières premières à l’état pur.

Ensuite place à la dégustation autour d’un cocktail floral au champagne, accompagné de quatre bouchées chocolatées délicatement fleuries, imaginées pour faire écho aux fragrances explorées.

L’atelier se conclut par l’olfaction d’un parfum créé autour de la fleur précédemment découverte.

En souvenir de ce moment hors du temps, chaque participant repart avec un échantillon du parfum de son choix, composé autour de l’une des cinq fleurs mises à l’honneur lors de l’atelier.

Une expérience élégante et sensorielle, où l’amour se vit à travers le parfum, le goût et l’effervescence.

Bonus la visite de Pressoria est incluse ! Celle-ci est programmée 1h30 avant le début de l’atelier (atelier à 15h début de la visite à 13h30, atelier à 17h début de la visite à 15h30)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com

