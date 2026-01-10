Épernay mon amour Atelier création d’un bijou éternel à deux & Dégustation Champagne Janisson-Baradon et Fils Épernay

Épernay mon amour Atelier création d’un bijou éternel à deux & Dégustation

Champagne Janisson-Baradon et Fils
9 Place de la République
Épernay
Marne

2026-02-14 10:00:00

2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Tout public

Créer un bijou éternel à deux ou pour l’autre autour d’une dégustation.

À l’occasion de la Saint-Valentin, adChristo Bijoux propose une expérience créative et sensorielle, accessible à tous les liens du cœur, à vivre dans un salon de l’élégante et chaleureuse boutique du Champagne Janisson-Baradon & Fils, en plein cœur d’Épernay.

Créer un bijou unique à partir d’un véritable coquillage champenois de 45 millions d’années provenant de la Cave aux Coquillages, symbole du temps long et de la durée que l’on souhaite offrir à l’amour, à l’amitié ou aux liens du cœur.

Puis ancrer ce moment en dégustant un champagne blanc ou rosé Janisson-Baradon & Fils au choix.

Une expérience pensée pour célébrer l’amour sous toutes ses formes,

Pour qui ?

• Seul(e), pour préparer une surprise à offrir

• À deux, pour créer ensemble un bijou commun

• À deux, pour fabriquer chacun un bijou à offrir à l’autre

• Pour un moment en amoureux, mais aussi pour célébrer une amitié, ou vivre un instant mère–fille inoubliable

L’expérience comprend

• L’accueil et la présentation des coquillages champenois et de leur histoire

• L’accompagnement à la création du ou des bijoux

• La dégustation incluse d’1 flûte Champagne rosé ou blanc Janisson-Baradon & Fils par personne ou boisson soft

Au choix

• Création de 1 bijou + dégustation (2 flûtes, soit 1/personne) → 75 €

• Création de 2 bijoux + dégustation (2 flûtes, soit 1/personne) → 125 €

Les atouts de l’expérience

• Une expérience intime, élégante et créative

• Un bijou porteur d’histoire et de symbolique

• L’alliance du patrimoine champenois, de l’artisanat et de l’art de vivre

Durée 1h00

Sur réservation. .

Champagne Janisson-Baradon et Fils
9 Place de la République
Épernay 51200
Marne
Grand Est

