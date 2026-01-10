Épernay mon amour Atelier création d’un bijou éternel à deux & Dégustation Champagne Janisson-Baradon et Fils Épernay
Épernay mon amour Atelier création d'un bijou éternel à deux & Dégustation Champagne Janisson-Baradon et Fils Épernay samedi 14 février 2026.
Épernay mon amour Atelier création d’un bijou éternel à deux & Dégustation
Champagne Janisson-Baradon et Fils 9 Place de la République Épernay Marne
Tarif : 125 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Créer un bijou éternel à deux ou pour l’autre autour d’une dégustation.
À l’occasion de la Saint-Valentin, adChristo Bijoux propose une expérience créative et sensorielle, accessible à tous les liens du cœur, à vivre dans un salon de l’élégante et chaleureuse boutique du Champagne Janisson-Baradon & Fils, en plein cœur d’Épernay.
Créer un bijou unique à partir d’un véritable coquillage champenois de 45 millions d’années provenant de la Cave aux Coquillages, symbole du temps long et de la durée que l’on souhaite offrir à l’amour, à l’amitié ou aux liens du cœur.
Puis ancrer ce moment en dégustant un champagne blanc ou rosé Janisson-Baradon & Fils au choix.
Une expérience pensée pour célébrer l’amour sous toutes ses formes,
Pour qui ?
• Seul(e), pour préparer une surprise à offrir
• À deux, pour créer ensemble un bijou commun
• À deux, pour fabriquer chacun un bijou à offrir à l’autre
• Pour un moment en amoureux, mais aussi pour célébrer une amitié, ou vivre un instant mère–fille inoubliable
L’expérience comprend
• L’accueil et la présentation des coquillages champenois et de leur histoire
• L’accompagnement à la création du ou des bijoux
• La dégustation incluse d’1 flûte Champagne rosé ou blanc Janisson-Baradon & Fils par personne ou boisson soft
Au choix
• Création de 1 bijou + dégustation (2 flûtes, soit 1/personne) → 75 €
• Création de 2 bijoux + dégustation (2 flûtes, soit 1/personne) → 125 €
Les atouts de l’expérience
• Une expérience intime, élégante et créative
• Un bijou porteur d’histoire et de symbolique
• L’alliance du patrimoine champenois, de l’artisanat et de l’art de vivre
Durée 1h00
Sur réservation. .
Champagne Janisson-Baradon et Fils 9 Place de la République Épernay 51200 Marne Grand Est
