Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26 Office de Tourisme Epernay Épernay

Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne

Office de Tourisme Epernay, 7 avenue de Champagne, Épernay

Tarif : 75 – 75 – EUR

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

2026-02-14

Tout public

En amoureux et en petit groupe lors de ce tour spécial St Valentin, découvrez la Champagne et ses coteaux historiques ainsi que sa célèbre Côte des Blancs avec des surprises !

Au programme

– Visite de l’église où repose Dom Pérignon et illumination d’une bougie pour célébrer l’amour.

– Vignobles des coteaux historiques de la Champagne avec vue panoramique d’Hautvillers où nous prendrons de magnifiques photos de vous avec un lancer de ballons.

– Sur la Côte des Blancs, visite d’une famille de vignerons/producteurs de Champagne et dégustation de 3 Champagnes Grand Cru pour trinquer avec votre moitié.

– Découverte des 3 célèbres spiritueux locaux.

Vendredi 14 février 2026

A 9H30

Durée 3h30

Tarif

115€ adulte

75€/enfant

Sur réservation

www.aychampagneexperience.com

contact@aychampagneexperience.com

Aÿ Champagne Expérience

75 Rue Jules Blondeau

51160 AY .

Aÿ Champagne Expérience, 75 Rue Jules Blondeau, 51160 AY

English : Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26

