Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26 Office de Tourisme Epernay Épernay
Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26 Office de Tourisme Epernay Épernay samedi 14 février 2026.
Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26
Office de Tourisme Epernay 7 avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
En amoureux et en petit groupe lors de ce tour spécial St Valentin, découvrez la Champagne et ses coteaux historiques ainsi que sa célèbre Côte des Blancs avec des surprises !
Au programme
– Visite de l’église où repose Dom Pérignon et illumination d’une bougie pour célébrer l’amour.
– Vignobles des coteaux historiques de la Champagne avec vue panoramique d’Hautvillers où nous prendrons de magnifiques photos de vous avec un lancer de ballons.
– Sur la Côte des Blancs, visite d’une famille de vignerons/producteurs de Champagne et dégustation de 3 Champagnes Grand Cru pour trinquer avec votre moitié.
– Découverte des 3 célèbres spiritueux locaux.
Vendredi 14 février 2026
A 9H30
Durée 3h30
Tarif
115€ adulte
75€/enfant
Sur réservation
www.aychampagneexperience.com
contact@aychampagneexperience.com
Aÿ Champagne Expérience
75 Rue Jules Blondeau
51160 AY .
Office de Tourisme Epernay 7 avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26
L’événement Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Aÿ Champagne Experience 14/02/26 Épernay a été mis à jour le 2026-01-26 par ADT de la Marne