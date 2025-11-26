Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Office de Tourisme Epernay Épernay

Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne

Office de Tourisme Epernay 7 avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 115 – 115 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

En amoureux et en petit groupe lors de ce tour spécial St Valentin, découvrez la Champagne et ses coteaux historiques ainsi que sa célèbre Côte des Blancs avec des surprises !

Au programme

– Visite de l’église où repose Dom Pérignon et illumination d’une bougie pour célébrer l’amour.

– Vignobles des coteaux historiques de la Champagne avec vue panoramique d’Hautvillers où nous prendrons de magnifiques photos de vous avec un lancer de ballons coeurs.

– Sur la Côte des Blancs, visite d’une famille de vignerons/producteurs de Champagne et dégustation de 3 Champagnes Grand Cru pour trinquer avec votre moitié.

– Découverte des 3 célèbres spiritueux locaux. .

Office de Tourisme Epernay 7 avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

English : Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne

L’événement Epernay mon amour Bubble Tour St-Valentin en Champagne Épernay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne