Epernay mon amour Bulle à deux Champagne Egrot et Filles Aÿ-Champagne

Epernay mon amour Bulle à deux

Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-09 16:00:00 à 2026-02-15

Début : 2026-02-09 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-09

Tout public

L’art d’aimer, de créer et de déguster ensemble.

A l’occasion de la Saint-Valentin, le Champagne Egrot et Filles vous invite à un atelier exceptionnel ouvert à tous les couples.

Au programme

La dégustation de notre cuvée de Champagne Egrot Brut accompagnée de mets d’exception soigneusement sélectionnés, pensés pour sublimer l’amour.

L’Atelier créatif personnalisez votre propre bouteille et laissez libre cours à votre imagination pour la customiser. In moment inédit por confectionner la bouteille qui assemble vos âmes.

Venez partager un moment unique, élégant et gourmand, où amour et bulles se recontrent.

Sur réservation. .

Champagne Egrot et Filles 6 Rue Anatole France Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

