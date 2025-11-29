Epernay mon amour Bulles & Romance à Avize La Goutte d’Or Avize

Epernay mon amour Bulles & Romance à Avize

La Goutte d’Or 2 Rue Ernest Vallée Avize Marne

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-09

Tout public

Offrez à votre moitié une escapade romantique à La Goutte d’Or, au cœur du prestigieux vignoble d’Avize.

Un séjour tout en douceur, entre champagne, détente et plaisirs gourmands.

Votre nuit en chambre d’hôtes élégante, accès libre salon et espace détente et bonus votre 1/2 bouteille de Champagne Grand Cru d’Avize offerte.

Sur réservation.

Possibilité de table d’hôtes en supplément (sur réservation). .

La Goutte d’Or 2 Rue Ernest Vallée Avize 51190 Marne Grand Est +33 6 38 71 79 39

English : Epernay mon amour Bulles & Romance à Avize

L’événement Epernay mon amour Bulles & Romance à Avize Avize a été mis à jour le 2025-11-26 par ADT de la Marne