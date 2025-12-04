Epernay mon amour Concerts au Théâtre Théâtre Gabrielle Dorziat Épernay

Epernay mon amour Concerts au Théâtre

Théâtre Gabrielle Dorziat 1 Rue du Théatre Épernay Marne

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-10

Vibrez avec deux concerts proposés par le Salmanazar, au cœur d’une programmation placée sous le signe des rencontres et du partage, et du Festival Musiques du Monde 2026 qui met en lumière les trésors vivants de l’Iran et de l’Afghanistan.

Mardi 10 février Sogol Mirzaei, Niloufar Mohseni + Ensemble Chakâm.

Sogol Mirzaei, figure incontournable de la musique savante persane en France, ouvrira la soirée par un duo raffiné avec la tombakiste renommée Niloufar Mohseni, mêlant cordes, percussions et improvisation. Elle présentera ensuite l’Ensemble Chakâm, qu’elle a fondé, et qui renouvelle la tradition iranienne en croisant le târ et le qanûm avec la viole de gambe.

Par son travail, Sogol Mirzaei offre un souffle nouveau et émancipateur à la musique persane.

Durée 1h15

Mercredi 11 février Yaran d’Esmatullah Alizadah.

Issu de la communauté Hazara, Esmatullah Alizadah a construit sa carrière en Afghanistan, se produisant dans de nombreux festivals et à la télévision avant le retour des talibans. Son projet Yaran ( l’amitié ) mêle la dambura et l’harmonium afghans aux textures électro occidentales, créant une identité sonore originale. Aux côtés de trois musiciens occidentaux, il façonne un répertoire envoûtant où tradition et modernité dialoguent avec intensité.

Durée 1h15

Réservations https://billetterie-salmanazar.mapado.com

https://theatrelesalmanazar.fr

03 26 51 15 99 .

