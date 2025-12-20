Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo Épernay

Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo

EPERNAY Épernay Marne

Tout public

Vous êtes amoureux, vous voulez vous amuser et apprendre davantage l’un sur l’autre ?

Jouez à découvrir quel est le champagne que vous préférez et replacer-le dans sa gamme.

Lâchez prise à travers une dégustation sensorielle qui promet de vous surprendre et de révéler de nouvelles facettes de vous-même et de votre partenaire.

Instants riches en émotions à partager !

Art Dit Vin se déplace sur le lieu de votre choix pour vous faire vivre une expérience conviviale et unique autour du vin de Champagne.

Sur réservation.

En français uniquement. .

EPERNAY Épernay 51200 Marne Grand Est brigitte.pinard@art-dit-vin.com

English : Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo

