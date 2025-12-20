Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo Épernay
Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo Épernay lundi 9 février 2026.
Epernay mon amour Dégustation sensorielle en duo
EPERNAY Épernay Marne
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-09
Tout public
Vous êtes amoureux, vous voulez vous amuser et apprendre davantage l’un sur l’autre ?
Jouez à découvrir quel est le champagne que vous préférez et replacer-le dans sa gamme.
Lâchez prise à travers une dégustation sensorielle qui promet de vous surprendre et de révéler de nouvelles facettes de vous-même et de votre partenaire.
Instants riches en émotions à partager !
Art Dit Vin se déplace sur le lieu de votre choix pour vous faire vivre une expérience conviviale et unique autour du vin de Champagne.
Sur réservation.
En français uniquement. .
EPERNAY Épernay 51200 Marne Grand Est brigitte.pinard@art-dit-vin.com
