Epernay mon amour Film culte Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) en VOST & Tea time Cinéma Le Palace Épernay

Epernay mon amour Film culte Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) en VOST & Tea time

Cinéma Le Palace 33 Boulevard de la Motte Épernay Marne

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Tout public

De Blake Edwards (1961).

Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam.

Holly Golightly, une jeune femme excentrique et insouciante a emménagé à New York avec un rêve obtenir une vie mondaine et confortable. Lorsque Paul un écrivain en difficulté emménage dans l’appartement voisin, il est rapidement fasciné par cette femme et tombe amoureux d’elle.

Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps (La Panthère rose, La Party) rencontre la comédienne la plus élégante d’Hollywood, cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas… Adaptée du roman de Truman Capote, cette délicieuse comédie romantique reste culte pour l’interprétation d’Audrey Hepburn et pour sa chanson ‘Moon River’.

1h50 Version originale sous-titrée

Séance suivie d’une dégustation de thé ‘tea-time’ offert par le cinéma. .

