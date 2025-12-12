Epernay mon amour Film culte Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) en VOST & Tea time Cinéma Le Palace Épernay
Epernay mon amour Film culte Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) en VOST & Tea time Cinéma Le Palace Épernay dimanche 15 février 2026.
Cinéma Le Palace 33 Boulevard de la Motte Épernay Marne
Début : 2026-02-15 14:00:00
Tout public
De Blake Edwards (1961).
Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam.
Holly Golightly, une jeune femme excentrique et insouciante a emménagé à New York avec un rêve obtenir une vie mondaine et confortable. Lorsque Paul un écrivain en difficulté emménage dans l’appartement voisin, il est rapidement fasciné par cette femme et tombe amoureux d’elle.
Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps (La Panthère rose, La Party) rencontre la comédienne la plus élégante d’Hollywood, cela donne un chef-d’œuvre aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas… Adaptée du roman de Truman Capote, cette délicieuse comédie romantique reste culte pour l’interprétation d’Audrey Hepburn et pour sa chanson ‘Moon River’.
1h50 Version originale sous-titrée
Séance suivie d’une dégustation de thé ‘tea-time’ offert par le cinéma. .
