Epernay mon amour Film d’animation Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Le Palace Épernay

Epernay mon amour Film d’animation Les Tourouges et les Toubleus

Cinéma Le Palace 33 Boulevard de la Motte Épernay Marne

Tout public

De Collectif (2023).

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge.

Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux.

Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !

Avec des personnages drôles et attachants, ce programme de courts métrages aborde d’une jolie manière la singularité et les différences auprès des tous jeunes enfants, notamment par le biais des couleurs. Le programme se conclue par une fable drôlement humaniste aux airs de Roméo et Juliette, avec dialogues pertinents et narration en rimes, qui constitue un hymne à la tolérance.

Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot , d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

0h37 Animation Version française Dès 3 ans .

