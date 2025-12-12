Epernay mon amour Film Romance & Science-fiction Perfect Sense en VOST Cinéma Le Palace Épernay

Epernay mon amour Film Romance & Science-fiction Perfect Sense en VOST

Cinéma Le Palace 33 Boulevard de la Motte Épernay Marne

Début : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Tout public

De David Mackenzie (2011).

Avec Ewan McGregor, Eva Green.

Au milieu d’un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les cinq sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux…

Un film touché par la grâce qui s’éloigne des principaux blockbusters hollywoodiens pour offrir à ses spectateurs une plus large réflexion. Subtile et poétique, il mêle émotion, tension et beauté visuelle pour offrir une expérience aussi singulière que marquante, porté par des interprétations intenses d’Ewan McGregor et Eva Green.

1h32 Version originale sous-titrée

Programmation croisée avec le Festival Les Mycéliades 2026 ! .

English : Epernay mon amour Film Romance & Science-fiction Perfect Sense en VOST

