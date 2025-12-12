Epernay mon amour Film Romance & Science-fiction Perfect Sense en VOST Cinéma Le Palace Épernay
Epernay mon amour Film Romance & Science-fiction Perfect Sense en VOST
Cinéma Le Palace 33 Boulevard de la Motte Épernay Marne
Début : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Tout public
De David Mackenzie (2011).
Avec Ewan McGregor, Eva Green.
Au milieu d’un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les cinq sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux…
Un film touché par la grâce qui s’éloigne des principaux blockbusters hollywoodiens pour offrir à ses spectateurs une plus large réflexion. Subtile et poétique, il mêle émotion, tension et beauté visuelle pour offrir une expérience aussi singulière que marquante, porté par des interprétations intenses d’Ewan McGregor et Eva Green.
1h32 Version originale sous-titrée
Programmation croisée avec le Festival Les Mycéliades 2026 ! .
