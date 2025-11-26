Epernay mon amour Immersion au cœur du savoir-faire corsetier Chantelle Atelier de confection Chantelle Épernay
Epernay mon amour Immersion au cœur du savoir-faire corsetier Chantelle

vendredi 13 février 2026.
Atelier de confection Chantelle
22 Avenue Ernest Vallé
Épernay
Début : 2026-02-13 09:00:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
2026-02-13 2026-02-14
Tout public
Une Saint-Valentin au cœur de l’excellence française.
Notre atelier de confection vous ouvre ses portes pour une immersion privilégiée dans l’univers du savoir-faire corsetier français.
Profitez d’un moment de shopping exclusif accompagné de nos conseils en boutique, et rendez votre pièce unique grâce à notre service de personnalisation. Plus qu’un cadeau, offrez une parenthèse inédite. .
Atelier de confection Chantelle 22 Avenue Ernest Vallé Épernay 51200 Marne Grand Est
