Epernay mon amour Immersion au cœur du savoir-faire corsetier Chantelle Atelier de confection Chantelle Épernay

Epernay mon amour Immersion au cœur du savoir-faire corsetier Chantelle

Atelier de confection Chantelle 22 Avenue Ernest Vallé Épernay Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 09:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Tout public

Une Saint-Valentin au cœur de l’excellence française.

Notre atelier de confection vous ouvre ses portes pour une immersion privilégiée dans l’univers du savoir-faire corsetier français.

Profitez d’un moment de shopping exclusif accompagné de nos conseils en boutique, et rendez votre pièce unique grâce à notre service de personnalisation. Plus qu’un cadeau, offrez une parenthèse inédite. .

