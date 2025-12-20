Epernay mon amour Jeu du vigneron en duo avec les enfants Épernay

Epernay mon amour Jeu du vigneron en duo avec les enfants

EPERNAY Épernay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-09

Tout public

Vous êtes en couple avec des enfants et souhaitez fêter la Saint Valentin ?

Jouez en famille au jeu du vigneron ! Dès 5 ans, lancez un dé et découvrez le travail du vigneron champenois.

Champagne pour les parents et jus de raisins pour les enfants accompagné de mignardises pour toute la famille !

Art Dit Vin se déplace sur le lieu de votre choix pour vous faire vivre une expérience conviviale et unique autour du vin de Champagne.

Sur réservation.

En français uniquement. .

EPERNAY Épernay 51200 Marne Grand Est brigitte.pinard@art-dit-vin.com

