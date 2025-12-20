Epernay mon amour Jeu du vigneron en duo avec les enfants Épernay
EPERNAY Épernay Marne
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-15
2026-02-09
Vous êtes en couple avec des enfants et souhaitez fêter la Saint Valentin ?
Jouez en famille au jeu du vigneron ! Dès 5 ans, lancez un dé et découvrez le travail du vigneron champenois.
Champagne pour les parents et jus de raisins pour les enfants accompagné de mignardises pour toute la famille !
Art Dit Vin se déplace sur le lieu de votre choix pour vous faire vivre une expérience conviviale et unique autour du vin de Champagne.
Sur réservation.
En français uniquement. .
