Epernay mon amour La SANS Valentin du Château Château de Pierry Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 01:00:00
2026-02-14
Tout public
Vous êtes tout(e) seul(e) à la Saint Valentin ?
Alors la Sans Valentin du Château est pour vous !
Célibataire, entre amis, ou juste là pour profiter, rejoignez-nous pour une soirée dansante inoubliable ambiancée par un DJ.
Au programme:
• Bar à champagne, cocktail et petite restauration sur place pour vous régaler.
• Une ambiance festive pour oublier cupidon.
Parce que le 14 février n’est pas réservé qu’aux amoureux !
Entrée réservée aux + de 18 ans uniquement.
Le billet d’entrée donne droit au tirage au sort pour gagner une nuit au Château !
Sur réservation. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
