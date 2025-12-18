Epernay mon amour La SANS Valentin du Château Château de Pierry Pierry

Epernay mon amour La SANS Valentin du Château

Château de Pierry
45 Rue Léon Bourgeois
Pierry
Marne

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 01:00:00

2026-02-14

Tout public

Vous êtes tout(e) seul(e) à la Saint Valentin ?

Alors la Sans Valentin du Château est pour vous !

Célibataire, entre amis, ou juste là pour profiter, rejoignez-nous pour une soirée dansante inoubliable ambiancée par un DJ.

Au programme:

• Bar à champagne, cocktail et petite restauration sur place pour vous régaler.

• Une ambiance festive pour oublier cupidon.

Parce que le 14 février n’est pas réservé qu’aux amoureux !

Entrée réservée aux + de 18 ans uniquement.

Le billet d’entrée donne droit au tirage au sort pour gagner une nuit au Château !

Sur réservation. .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est

Epernay mon amour La SANS Valentin du Château

