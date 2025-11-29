Epernay mon amour Quiz Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay

Epernay mon amour Quiz

Le programme Epernay mon amour n’aura bientôt plus de secrets pour vous…

Vous pourrez alors tenter votre chance en participant au QUIZ organisé par l’Office de Tourisme !

• Etape 1 A partir du 2 février, téléchargez votre bulletin de participation ou retirez-le à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne.

• Etape 2 Répondez aux 5 questions et complétez votre bulletin.

• Etape 3 Déposez votre bulletin à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne, dans l’urne prévue à cet effet, entre le 9 et le 15 février 2026, de 10H à 13H et de 14H à 16H30,

A gagner 2 ensembles de lots.

Bulletin, règlement du jeu et liste des lots à venir prochainement.

Jeu à partir de 18 ans. .

