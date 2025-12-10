Epernay mon amour Romance Signature au Manoir Manoir Henri Giraud Aÿ-Champagne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
2026-02-13
Tout public
Une Saint Valentin qui vous ressemble… Un séjour pensé sur mesure, façonné selon vos envies.
Vivez l’Expérience Henri Giraud dans toutes ses dimensions.
Votre programme
• Une nuit au cœur du Domaine Henri Giraud
• Des petits déjeuners personnalisés
• Un accueil privilégié avec une bouteille de Multi Vintage en chambre
• Un soin en duo de 45 minutes spécial Saint Valentin comprenant
un enveloppement à la craie
une onction de lait pour le corps
• Accès libre à notre espace détente tout au long du séjour
Profitez également de notre Table Expérience, un dîner autour des cuvées iconiques du Domaine Henri Giraud, subtilement accordées à des mets d’exception.
Manoir Henri Giraud 83 Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
