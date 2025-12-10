Epernay mon amour Romance Signature au Manoir Manoir Henri Giraud Aÿ-Champagne

Epernay mon amour Romance Signature au Manoir

Manoir Henri Giraud 83 Boulevard Charles de Gaulle Aÿ-Champagne Marne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Une Saint Valentin qui vous ressemble… Un séjour pensé sur mesure, façonné selon vos envies.

Vivez l’Expérience Henri Giraud dans toutes ses dimensions.

Votre programme

• Une nuit au cœur du Domaine Henri Giraud

• Des petits déjeuners personnalisés

• Un accueil privilégié avec une bouteille de Multi Vintage en chambre

• Un soin en duo de 45 minutes spécial Saint Valentin comprenant

un enveloppement à la craie

une onction de lait pour le corps

• Accès libre à notre espace détente tout au long du séjour

Profitez également de notre Table Expérience, un dîner autour des cuvées iconiques du Domaine Henri Giraud, subtilement accordées à des mets d’exception.

Sur réservation. .

