Epernay mon amour Sabrage en amoureux au Champagne Rosé La Grande Grange le Comte Brugny-Vaudancourt

Epernay mon amour Sabrage en amoureux au Champagne Rosé

La Grande Grange le Comte Champagne CUILLIER DE SLOOVERE Brugny-Vaudancourt Marne

Venez vous initier aux secrets du sabrage et vivez une expérience pétillante et inédite en couple au Domaine La Grange le Comte, lieu de convergence unique où deux familles, De Sloovere et Cuillier, unissent leurs passions viticoles et gastronomiques.

Au programme visite de nos caves, sabrage d’une bouteille de Champagne rosé par couple et dégustation de la bouteille sabrée.

Vivez cette expérience à l’occasion d’Epernay mon amour ou prolongez le plaisir au-delà, ou encore, offrez-la !

