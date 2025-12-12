Epernay mon amour Sabrage gourmand pour deux Le Piano des Chefs Reims

Epernay mon amour Sabrage gourmand pour deux

Le Piano des Chefs 2 Rue Robert de Coucy Reims Marne

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-09

Tout public

Au Piano des Chefs, en plein cœur de Reims, offrez-vous un moment suspendu où vos cœurs battront un peu plus fort.

Nous avons imaginé cette expérience sensorielle pour sublimer votre Saint-Valentin un atelier mêlant émotions, gastronomie et élégance, aux côtés de Paulina et du Chef Éric.

Au programme

Atelier de sabrage

Vivez l’excitation du sabrage et apprenez à ouvrir une bouteille comme un véritable connaisseur. Découvrez son histoire, sa technique, et repartez avec un geste inoubliable.

La cuvée du jour est soigneusement sélectionnée pour accompagner toute l’expérience.

Accords mets & champagne

Savourez votre bouteille fraîchement sabrée accompagnée de 8 bouchées gourmandes, spécialement créées par le Chef Éric. Explorez les arômes, la texture, la finesse des accords grâce à une méthode structurée qui éveille le nez et le palais.

Quiz pétillant

Un jeu léger et amusant autour du champagne pour terminer sur une note ludique et complice.

Inclus

. 1 bouteille de champagne pour 2 personnes, à sabrer et déguster

. 8 bouchées gastronomiques à partager

. Matériel et accompagnement professionnel

. Encadrement par une experte du sabrage et un chef cuisinier

Non inclus

. Autres boissons disponibles sur place

Sur réservation au plus tard 48 heures avant l’atelier.

Nous confirmons les réservations manuellement.

Si le créneau souhaité est complet, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons notre possible pour vous proposer une solution adaptée.

Activité maintenue à partir de 2 personnes, jusqu’à 10 participants par groupe.

Expérience partagée avec d’autres couples (pas de privatisation).

Animaux non admis.

Non-remboursable en cas de retard ou de non-présentation. .

Le Piano des Chefs 2 Rue Robert de Coucy Reims 51100 Marne Grand Est

