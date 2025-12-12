Epernay mon amour Sabrage gourmand pour deux Le Piano des Chefs Reims
Epernay mon amour Sabrage gourmand pour deux
Le Piano des Chefs 2 Rue Robert de Coucy Reims Marne
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 18:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-09
Tout public
Au Piano des Chefs, en plein cœur de Reims, offrez-vous un moment suspendu où vos cœurs battront un peu plus fort.
Nous avons imaginé cette expérience sensorielle pour sublimer votre Saint-Valentin un atelier mêlant émotions, gastronomie et élégance, aux côtés de Paulina et du Chef Éric.
Au programme
Atelier de sabrage
Vivez l’excitation du sabrage et apprenez à ouvrir une bouteille comme un véritable connaisseur. Découvrez son histoire, sa technique, et repartez avec un geste inoubliable.
La cuvée du jour est soigneusement sélectionnée pour accompagner toute l’expérience.
Accords mets & champagne
Savourez votre bouteille fraîchement sabrée accompagnée de 8 bouchées gourmandes, spécialement créées par le Chef Éric. Explorez les arômes, la texture, la finesse des accords grâce à une méthode structurée qui éveille le nez et le palais.
Quiz pétillant
Un jeu léger et amusant autour du champagne pour terminer sur une note ludique et complice.
Inclus
. 1 bouteille de champagne pour 2 personnes, à sabrer et déguster
. 8 bouchées gastronomiques à partager
. Matériel et accompagnement professionnel
. Encadrement par une experte du sabrage et un chef cuisinier
Non inclus
. Autres boissons disponibles sur place
Sur réservation au plus tard 48 heures avant l’atelier.
Nous confirmons les réservations manuellement.
Si le créneau souhaité est complet, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons notre possible pour vous proposer une solution adaptée.
Activité maintenue à partir de 2 personnes, jusqu’à 10 participants par groupe.
Expérience partagée avec d’autres couples (pas de privatisation).
Animaux non admis.
Non-remboursable en cas de retard ou de non-présentation. .
Le Piano des Chefs 2 Rue Robert de Coucy Reims 51100 Marne Grand Est
