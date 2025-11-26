Epernay mon amour Slow-dating au pas de l’âne route forestière de bellevue Hautvillers

Epernay mon amour Slow-dating au pas de l’âne

route forestière de bellevue Anes en Champagne Hautvillers Marne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 09:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Tout public

Marre des dates qui tournent en rond ? Laissez un âne vous mettre sur la bonne voie !

Oubliez les tables et les rendez-vous chronométrés !

Le slow dating, c’est une rencontre entre deux inconnus ou un moment complice pour

les couples déjà formés au rythme des sabots, en pleine nature, accompagnés d’un

âne.

Rien de tel que de marcher côte à côte pour se parler, rire, se découvrir.

Et avec un âne à vos côtés, tout devient plus facile il détend l’atmosphère et fait naître

des échanges vrais, sans artifices.

Et si, au bout du chemin, vous trouviez l’amour ? Oseriez-vous tenter l’aventure ?

Pour célibataires (Agathe forme des duos ) & duos déjà formés.

Sur pré-inscription google form Épernay mon amour

Jus & gourmandise inclus (produits locaux)

Âge minimum requis 18 ans .

route forestière de bellevue Anes en Champagne Hautvillers 51160 Marne Grand Est

English : Epernay mon amour Slow-dating au pas de l’âne

L’événement Epernay mon amour Slow-dating au pas de l’âne Hautvillers a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne