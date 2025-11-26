Epernay mon amour Slow-dating au pas de l’âne route forestière de bellevue Hautvillers
route forestière de bellevue Anes en Champagne Hautvillers Marne
Tarif : 70 – 70 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 09:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Tout public
Marre des dates qui tournent en rond ? Laissez un âne vous mettre sur la bonne voie !
Oubliez les tables et les rendez-vous chronométrés !
Le slow dating, c’est une rencontre entre deux inconnus ou un moment complice pour
les couples déjà formés au rythme des sabots, en pleine nature, accompagnés d’un
âne.
Rien de tel que de marcher côte à côte pour se parler, rire, se découvrir.
Et avec un âne à vos côtés, tout devient plus facile il détend l’atmosphère et fait naître
des échanges vrais, sans artifices.
Et si, au bout du chemin, vous trouviez l’amour ? Oseriez-vous tenter l’aventure ?
Pour célibataires (Agathe forme des duos ) & duos déjà formés.
Sur pré-inscription google form Épernay mon amour
Jus & gourmandise inclus (produits locaux)
Âge minimum requis 18 ans .
route forestière de bellevue Anes en Champagne Hautvillers 51160 Marne Grand Est
