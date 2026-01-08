Épernay mon amour Soirée A la lueur des bulles Champagne Guy Charbaut Aÿ-Champagne

Épernay mon amour Soirée A la lueur des bulles

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Maison Charbaut vous ouvre les portes de ses caves pour une soirée rare et confidentielle.

La soirée débute par la visite des caves de la maison, l’occasion de découvrir l’histoire familiale, le travail du vigneron et le style des champagnes Charbaut, ancrés dans leur terroir.

Elle se prolonge par un dîner aux chandelles, conçu autour d’un accord mets & champagnes. Chaque cuvée est sélectionnée pour accompagner le repas et mettre en valeur les saveurs, dans un esprit de cohérence, d’équilibre et de plaisir.

Cette expérience s’adresse à celles et ceux qui souhaitent célébrer la Saint-Valentin autrement dans un cadre authentique, au cœur d’une maison de Champagne, autour d’une table soignée et de cuvées emblématiques.

Une soirée clé en main, alliant découverte, gastronomie et Champagne, proposée en nombre de places limité.

Sur réservation. .

Champagne Guy Charbaut 12 Rue du Pont Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 52 60 59

