Épernay mon amour Soirée Love Computer , venez tester votre compatibilité ! Domaine Julien Chopin Monthelon

Épernay mon amour Soirée Love Computer , venez tester votre compatibilité !

Tout public

Couples, amis, duos improvisés venez tester votre compatibilité face à la Love Computer inspirée des Sous-Doués !

Oubliez les dîners de Saint Valentin trop sérieux le Domaine Julien Chopin remonte le temps direction les années 80/90 pour une soirée décalée.

Champagne, néons, blind tests rétro, défis sensoriels, quiz en duo… Votre binôme passera à la moulinette façon “Love Computer” pour mesurer votre compatibilité !

Entre deux éclats de rire, profitez des dégustations de la maison, d’un bar à manger et d’une ambiance aussi brillante qu’une boule à facette. Et qui sait… peut-être repartirez-vous avec le titre très convoité de binôme le plus compatible (et un joli cadeau).

Entre amis, en couple ou en duo improvisé venez tenter votre chance, les tests ne mentent jamais…

Sur réservation.

https://champagnejulienchopin.com/product/soiree-love-computer-venez-tester-votre-compatibilite-13-fevrier-2026 .

