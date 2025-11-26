Epernay mon amour Speed-arting au Musée Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

Epernay mon amour Speed-arting au Musée

Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Tout public

Vous êtes plutôt gastronome, romantique, esthète ou surprenez-moi ?

Venez répondre à un questionnaire et, selon votre profil, un parcours dans le musée vous sera proposé pour découvrir les œuvres de votre vie lors d’une découverte transversale des collections… en lien avec l’amour bien sûr !

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez réaliser plusieurs parcours !

Sur réservation.

Animation comprise dans le prix du billet. .

