Epernay mon amour Speed-arting au Musée Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay
Epernay mon amour Speed-arting au Musée Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay mercredi 11 février 2026.
Epernay mon amour Speed-arting au Musée
Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-14
Tout public
Vous êtes plutôt gastronome, romantique, esthète ou surprenez-moi ?
Venez répondre à un questionnaire et, selon votre profil, un parcours dans le musée vous sera proposé pour découvrir les œuvres de votre vie lors d’une découverte transversale des collections… en lien avec l’amour bien sûr !
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez réaliser plusieurs parcours !
Sur réservation.
Animation comprise dans le prix du billet. .
Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
English : Epernay mon amour Speed-arting au Musée
L’événement Epernay mon amour Speed-arting au Musée Épernay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne