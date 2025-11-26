Epernay mon amour Un moment romantique à la lueur de nos chandeliers Champagne Vollereaux Pierry

Epernay mon amour Un moment romantique à la lueur de nos chandeliers

Champagne Vollereaux 48 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

38 EUR

Début : 2026-02-09 10:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13

Tout public

Venez passer un moment romantique au cours d’une visite de nos caves de plus de 200 ans et d’une dégustation à la lueur de nos chandeliers accompagnée de ses mignardises.

Découverte des secrets de l’élaboration du champagne suivie d’une dégustation de notre Millésime en accord avec ses bouchées au saumon et notre Rosé en accord avec de délicieux macarons aux fruits rouges.

3 créneaux à 10H30 14H30 16H

2 personnes par créneau (privatif)

Sur réservation. .

Champagne Vollereaux 48 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 03 05

