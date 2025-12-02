Epernay mon amour Visite à la lanterne spécial Saint Valentin Champagne Alfred Tritant Du 13/02 au 15/02/25 Champagne Alfred Tritant Bouzy

Epernay mon amour Visite à la lanterne spécial Saint Valentin Champagne Alfred Tritant Du 13/02 au 15/02/25

Champagne Alfred Tritant 23 Rue de Tours-sur-Marne Bouzy Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Munis d’une lanterne pour 2, vous explorerez notre cave à la seule lueur de cette petite lumière. Nous vous raconterons comment nous élaborons nos champagnes. Votre lanterne vous servira ensuite à rejoindre le caveau de dégustation et sa lumière vous éclairera pour découvrir notre champagne Mon Rosé en accord avec des biscuits Fossier. C’est une visite romantique et intimiste pour les amoureux à l’occasion de la Saint Valentin ! .

Champagne Alfred Tritant 23 Rue de Tours-sur-Marne Bouzy 51150 Marne Grand Est +33 3 26 57 01 16

English : Epernay mon amour Visite à la lanterne spécial Saint Valentin Champagne Alfred Tritant Du 13/02 au 15/02/25

L’événement Epernay mon amour Visite à la lanterne spécial Saint Valentin Champagne Alfred Tritant Du 13/02 au 15/02/25 Bouzy a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT de la Marne