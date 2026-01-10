Épernay mon amour Visite guidée L’Hôtel de Ville et son Parc sur le thème de l’amour Office de Tourisme Épernay en Champagne Épernay
Office de Tourisme Épernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne
Début : 2026-02-11 11:00:00
fin : 2026-02-11
Tout public
Cette balade au cœur de l’Hôtel de Ville et de son parc comprend tout ce qu’il faut pour apprécier les véritables valeurs romantiques de la Capitale du Champagne.
Découvrez la salle des Mariages, admirez la réplique du Temple de l’Amour, puis déambulez dans les jardins avec votre moitié.
Votre guide vous dévoilera des anecdotes inédites au détour d’une visite guidée sur le thème universel de l’Amour.
Durée 1 heure
15 personnes maximum
En français
Sur réservation au 03 26 53 33 00 ou sur www.epernay-tourisme.com
Office de Tourisme Épernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est
