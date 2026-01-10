Épernay mon amour Visite guidée L’Hôtel de Ville et son Parc sur le thème de l’amour Office de Tourisme Épernay en Champagne Épernay

Épernay mon amour Visite guidée L’Hôtel de Ville et son Parc sur le thème de l’amour

Office de Tourisme Épernay en Champagne 7 Avenue de Champagne Épernay Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-02-11

Début : 2026-02-11 11:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Tout public

Cette balade au cœur de l’Hôtel de Ville et de son parc comprend tout ce qu’il faut pour apprécier les véritables valeurs romantiques de la Capitale du Champagne.

Découvrez la salle des Mariages, admirez la réplique du Temple de l’Amour, puis déambulez dans les jardins avec votre moitié.

Votre guide vous dévoilera des anecdotes inédites au détour d’une visite guidée sur le thème universel de l’Amour.

Durée 1 heure

15 personnes maximum

En français

Sur réservation au 03 26 53 33 00 ou sur www.epernay-tourisme.com

Office de Tourisme Épernay en Champagne

7 Avenue de Champagne

51200 Epernay .

Office de Tourisme Épernay en Champagne 7 Avenue de Champagne 51200 Épernay

