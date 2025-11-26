Epernay mon amour Zumba® Love Party Épernay

Epernay mon amour Zumba® Love Party

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

2026-02-15

Tout public

C’est déjà la deuxième fois que Le Réveil d’Epernay Gymnastique s’invite à Epernay mon amour !

Afin de célébrer l’amour et l’amitié dans les différentes dimensions, Lmpsunshine Fitness et Edyta Fedorowicz vous proposent Zumba® Love Party !

Un moment festif, pétillant de l’amour, de la joie et de la bonne humeur !

Venez en couple, entre copains ou en célibataire… Venez comme vous êtes !

Habillez-vous en sport et en couleurs d’amour .

Les baskets propres et une bouteille d’eau seront indispensables !

Programme

14h00 -14h30 accueil

14h30 15h30 Zumba® Party (partie 1)

15h30-15h40 entracte

15h40 16h30 Zumba® Party (partie 2)

Cupidon ne vous a pas encore décoché sa flèche ? Vous n’êtes pas encore un Zumba® Lover ?

Lmpsunshine Fitness et Edyta Fedorowicz vont immanquablement vous transmettre au moins l’amour de la Zumba !

Ouvert à tous.

Sans réservation. .

