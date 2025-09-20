EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025 Rosières-près-Troyes

EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025 Rosières-près-Troyes samedi 20 septembre 2025.

EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025

2 rue Fernand Sastre Rosières-près-Troyes Aube

>> Visite libre

Samedi 10h-13h



>> Exposition Manifeste pour une ingénierie inclusive

Exposition sur le Centenaire de l’EPF et sa mission d’école d’ingénieur-e-s engagée

Samedi 10h-13h



>> Visite commentée des plateformes technologiques (Fab Add Lad et BBC+)

Par Mahdi Chemkhi, enseignant-chercheur

Samedi 10h-13h (durée 30min)



>> Atelier de réalité virtuelle

Plongez au cœur de la ville de Troyes grâce à un atelier de réalité virtuelle animé par les étudiants de la majeure Ingénierie et Architecture Durables

Samedi 10h-13h (durée 30min)



Pour toutes les animations (sauf visite libre), l’inscription est obligatoire par mail .

2 rue Fernand Sastre Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est +33 3 25 70 73 46 andrea.dacunha@epf.fr

