EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025 Rosières-près-Troyes
EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025 Rosières-près-Troyes samedi 20 septembre 2025.
EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025
2 rue Fernand Sastre Rosières-près-Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
Date(s) :
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi 10h-13h
>> Exposition Manifeste pour une ingénierie inclusive
Exposition sur le Centenaire de l’EPF et sa mission d’école d’ingénieur-e-s engagée
Samedi 10h-13h
>> Visite commentée des plateformes technologiques (Fab Add Lad et BBC+)
Par Mahdi Chemkhi, enseignant-chercheur
Samedi 10h-13h (durée 30min)
>> Atelier de réalité virtuelle
Plongez au cœur de la ville de Troyes grâce à un atelier de réalité virtuelle animé par les étudiants de la majeure Ingénierie et Architecture Durables
Samedi 10h-13h (durée 30min)
Pour toutes les animations (sauf visite libre), l’inscription est obligatoire par mail .
2 rue Fernand Sastre Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est +33 3 25 70 73 46 andrea.dacunha@epf.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement EPF Ecole d’Ingénieur-e-s // JEP 2025 Rosières-près-Troyes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne