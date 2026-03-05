Éphémère 2 Back2Pop Soorts-Hossegor
Éphémère 2 Back2Pop Soorts-Hossegor vendredi 20 mars 2026.
Éphémère 2 Back2Pop
576 Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor Landes
Début : 2026-03-20
fin : 2026-04-12
2026-03-20
Ephémère revient pour un nouvel opus !
Pour le printemps nous vous proposons un voyage dans les années 90 et 2000 avec Back2pop !
Venez vous amuser en passant un moment alliant nostalgie et fun !
Au programme une plongée en arrière incroyable !
Projections, cybercafé, café, snack et bar à cocktails. Live music, karaoké, salle de jeux et plus encore !
On se retrouve à Hossegor à partir du 20 mars !
Séances en journées (dimanches seulement) et soirées. 11h30 16h30 et 18h30 23h30
Entrée possible à toutes heures. .
576 Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@experience-ephemere.fr
English : Éphémère 2 Back2Pop
Éphémère Kids comes to Hossegor!
For the first time, Éphémère events are available in a Kids version?
