Éphémère 2 Back2Pop Soorts-Hossegor

Éphémère 2 Back2Pop

576 Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor Landes

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-20

Ephémère revient pour un nouvel opus !

Pour le printemps nous vous proposons un voyage dans les années 90 et 2000 avec Back2pop !

Venez vous amuser en passant un moment alliant nostalgie et fun !

Au programme une plongée en arrière incroyable !

Projections, cybercafé, café, snack et bar à cocktails. Live music, karaoké, salle de jeux et plus encore !

On se retrouve à Hossegor à partir du 20 mars !

Séances en journées (dimanches seulement) et soirées. 11h30 16h30 et 18h30 23h30

Entrée possible à toutes heures. .

576 Avenue de Pascouaou Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@experience-ephemere.fr

English : Éphémère 2 Back2Pop

Éphémère Kids comes to Hossegor!

For the first time, Éphémère events are available in a Kids version?

