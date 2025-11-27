EPHEMERE RETROUVAILLE TOK’ICI Lille

EPHEMERE RETROUVAILLE Jeudi 27 novembre, 20h00 TOK’ICI Nord

Compagnie BADASA THÉÂTRE

Spectacle théâtrale à la fois nostalgique et burlesque. Un questionnement sur la rencontre des individus et leur singularité.

Deux personnes se retrouvent dans un espace où elles avaient l’habitude de vivre.

Ce sont l’Un et l’Autre. Ils ne se sont pas vus depuis très longtemps.

L’Un s’est perdu à force de chercher l’Autre.

L’Autre s’est enfermée dans sa peur à force d’attendre l’Un. Elle a presque oublié qui elle est. Ne pas sortir, ne pas entrer.Tout au long de la pièce, l’Un cherche des moyens pour que l’Autre se rappelle qui elle est, ce qu’elle est pour lui.

Faire renaître leur histoire. C’est une urgence. L’Autre reprend vie à travers le regard de l’Un. Les rôles s’inversent. L’Un devient hésitant, indécis. Il ne veut plus sortir, ne plus entrer, par peur de ne plus voir l’Autre, par peur de la perdre pour toujours.

– Artistes dramatique : Nathalie Lequertier et Adrien Mauduit

– Production : Camille Hembert

Nathalie Lequertier

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Théâtre