Ephémères touristiques. Des papiers chargés d’histoire(s). Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris

Ephémères touristiques. Des papiers chargés d’histoire(s). Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) Paris samedi 29 novembre 2025.

Le tourisme ? Une mosaïque d’images, d’impressions, d’expériences humaines et culturelles ou de loisirs convenus. Mais que reste-t-il du voyage, après ? Clichés, souvenirs, anecdotes… Et parfois aussi, un patrimoine trop peu valorisé : ces petits documents d’apparence anodine qui ont émaillé l’aventure, ponctué le séjour. Titres de transport, étiquettes de bagages, tickets d’entrée, cartes commerciales, dépliants, tracts, feuilles volantes, factures. Des archives du quotidien, tôt ou tard vouées à l’oubli ou pire, à la destruction.

Cette conférence se propose d’évoquer la richesse insoupçonnée des éphémères touristiques ; le matériel inédit qu’ils offrent à l’historien ; le plaisir qu’ils procurent au collectionneur. Un périple insolite autour du monde, du XIXe siècle à nos jours.

Alain Mercier est docteur d’État ès lettres. Dix-septiémiste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les littératures méconnues du premier XVIIe siècle. Parallèlement à ses recherches sur l’histoire littéraire, il a mené une carrière de chercheur au Cnam et publié de nombreux livres destinés à faire connaître le patrimoine exceptionnel du musée des Arts et Métiers, puis l’histoire du Conservatoire national des Arts et Métiers.

Légende de l’illustration :

CUBA, La Havane. 3 avril 1906. Carte-photo souvenir. Touristes du Parque Palatino et leur ticket de « montagnes russes ». ©Alain MERCIER

Ils sont oubliés au fond d’un tiroir ou entre deux pages d’un guide… ce sont les éphémères touristiques. Et pourtant ils ont tant à nous raconter. Venez les écouter par la voix d’Alain Mercier.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque du tourisme et des voyages – Germaine Tillion (BTV) 6 rue du Commandant Schloesing 75016 Paris