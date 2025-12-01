Epi ‘ Songe Épinal
Epi ‘ Songe Épinal dimanche 14 décembre 2025.
Epi ‘ Songe
Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Réveillons ensemble la magie de Noël Le Père et la Mère Noël arrivent en ville !
Venez découvrir leur nouvelle maison et participer à la plus grande farandole de France. Spectacles de rue, ateliers créatifs et
marché d’artisans locaux vous attendent pour une journée magique.Tout public
0 .
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 10 76 31
English :
Santa and Mother Christmas are coming to town!
Come and discover their new home and join in the biggest farandole in France. Street performances, creative workshops and
and a market of local artisans await you for a magical day.
German :
Lassen Sie uns gemeinsam den Zauber von Weihnachten erwecken Der Weihnachtsmann und die Weihnachtsfrau kommen in die Stadt!
Kommen Sie, um ihr neues Zuhause zu entdecken und an der größten Farandole Frankreichs teilzunehmen. Straßenaufführungen, kreative Workshops und ein
markt mit lokalen Kunsthandwerkern erwarten Sie für einen magischen Tag.
Italiano :
Babbo Natale e Mamma Natale stanno arrivando in città!
Venite a scoprire la loro nuova casa e partecipate alla più grande giostra di Francia. Spettacoli di strada, laboratori creativi e un
e un mercato di artigiani locali vi aspettano per una giornata magica.
Espanol :
Papá Noel y Mamá Noel llegan a la ciudad
Venga a descubrir su nuevo hogar y participe en el tiovivo más grande de Francia. Espectáculos callejeros, talleres creativos y un
y un mercado de artesanos locales le esperan para pasar un día mágico.
L’événement Epi ‘ Songe Épinal a été mis à jour le 2025-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION