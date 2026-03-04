EPiC: Elvis Presley in Concert, Cinéma Chantecler, Ugine

EPiC: Elvis Presley in Concert Vendredi 6 mars, 18h30 Cinéma Chantecler Savoy

Cinéma Chantecler 45 place Montmaine, Ugine Ugine 73400 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

Prog qui ose – « EPiC » présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précie… Cinéma Chantecler EPiC: Elvis Presley in Concert