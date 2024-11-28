NEJ – ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain

NEJ – ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain dimanche 22 mars 2026.

NEJ Début : 2026-03-22 à 17:00. Tarif : – euros.

DECIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : : NEJNEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44