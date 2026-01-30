Epicerie du Val tournée de février Cerzeau résidence Mon village Azay-le-Brûlé
Epicerie du Val tournée de février Cerzeau résidence Mon village Azay-le-Brûlé mardi 10 février 2026.
Epicerie du Val tournée de février Cerzeau
résidence Mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-10
Venez découvrir Ferdinand, le camion itinérant de l’épicerie du Val qui vous proposera divers produits issus notamment de producteurs locaux. .
résidence Mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Epicerie du Val tournée de février Cerzeau
L’événement Epicerie du Val tournée de février Cerzeau Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Haut Val De Sèvre