Epicerie du Val tournée de février Cerzeau résidence Mon village Azay-le-Brûlé

Epicerie du Val tournée de février Cerzeau

résidence Mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-24

2026-02-10

Venez découvrir Ferdinand, le camion itinérant de l’épicerie du Val qui vous proposera divers produits issus notamment de producteurs locaux. .

résidence Mon village Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

English : Epicerie du Val tournée de février Cerzeau

