Epicerie du Val tournée de février Pamproux espace culturel Alain Audis Pamproux

Epicerie du Val tournée de février Pamproux

espace culturel Alain Audis avenue de la gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Venez participer à un atelier crêpes et venez profiter de la présence de Ferdinand pour acheter différends produits issus notamment de producteurs locaux .

espace culturel Alain Audis avenue de la gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Epicerie du Val tournée de février Pamproux

L’événement Epicerie du Val tournée de février Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Haut Val De Sèvre